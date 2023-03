Einbrecher dringen in Schule in Karlsbad ein und besprühen die Wände

Unbekannte sind zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen in eine Schule in Karlsbad-Langensteinbach eingebrochen. Sie beschmierten die Wände mit Farbe.

Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Freitag, 13 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, in eine Schule in der Hauptstraße in Karlsbad-Langensteinbach eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, beschmierten die Eindringlinge die Wände und Tafeln mit Farbe.

An einer benachbarten Schule sind die Wände ebenfalls besprüht. Die Eindringlinge durchsuchten zudem eine Schublade und hinterließen zahlreiche Spuren.

Das Polizeirevier Ettlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen.