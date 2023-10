Schmuck mit einem vierstelligen Geldwert haben Einbrecher am Freitagnachmittag aus einem Einfamilienhaus in Karlsbad-Langensteinach gestohlen. Sie hatten zuvor eine Tür aufgebrochen.

In ein Einfamilienhaus in der Kelternstraße in Karlsbad-Langensteinach sind Einbrecher am Freitag zwischen 14.30 und 17.30 Uhr eingedrungen. Die Polizei teilte mit, dass sie eine Terrassentür aufhebelten, um in das Haus zu gelangen.

Die Diebe flüchteten nach ihrer Tat unerkannt aus dem Gebäude

Die Einbrecher durchsuchten das Wohnhaus und stahlen Schmuck im Wert eines vierstelligen Geldbetrages. Außerdem entstanden durch den Einbruch 500 Euro Sachschaden. Die Diebe schafften es, unerkannt wieder zu entkommen.

Die Polizei bittet nun Hinweisgeber, sich unter (0 72 43) 3 20 00 zu melden.