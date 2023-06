Großer Pferdesport wird ab Donnerstag in Karlsbad erwartet beim Turnier der Westernreiter. Auch Lokalmatadoren gehen an den Start.

Für die Mitglieder der Pferdefreunde Karlsbad gibt es seit Tagen viel zu tun. Ihre großzügige vereinseigene Reitanlage in den Auerbachwiesen steht erneut im Blickpunkt des überregionalen Pferdesports und muss seit Tagen hierfür kräftig aufpoliert werden.

Beim Western-Turnier von Donnerstag, 29. Juni, bis einschließlich Sonntag, 2. Juli, hat der Landesverband der Westernreiter Baden-Württemberg der EWU (Erste-Western-Reitunion) dem Verein erneut die Qualifikationswettbewerbe für die German Open (Deutsche Meisterschaften) übertragen.

Voraus gehen insgesamt fünf Qualifikationsturniere. Im Gesamtturnier mit unterschiedlichen Leistungsklassen werden über die vier Tage mehr als 200 Pferde beziehungsweise Reiterkombinationen bei 785 Starts um die besten Platzierungen kämpfen.

40 ehrenamtliche Helfer sind beim Turnier gefordert

„Nach den Erfahrungen im vergangenen Jahr erwarten wir wieder eine stattliche Besucherkulisse, zumal man nach den vorliegenden Meldungen Westernreiten auf hohem Niveau erwarten darf“, sagt der Vorsitzende der Pferdefreunde Karlsbad, Rolf Mayer.

Es werden Akteure aus Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz am Start sein. Fakt ist allerdings auch, dass während der Turniertage für die Organisation, die Betreuung und nicht zuletzt für die kulinarischen Angebote kontinuierlich rund 40 ehrenamtliche Helfer gefordert sind.

Zunächst gilt es allerdings seit Tagen, die Anlage vorzubereiten. So wurden in der großen Reithalle, dem Reit- und Springplatz und dem Fahrplatz, die alle für die Wettbewerbe benötigt werden, die Beläge aufgearbeitet.

Mehr als 80 Pferdeboxen werden aufgebaut

Zur Unterbringung der Pferde mussten drei große Stallzelte mit insgesamt mehr als 80 eingebauten kompletten Boxen aufgebaut werden.

Trotz dieser enormen Herausforderung ist man in den Auerbachweisen stolz, dass dem Verein nunmehr bereits zum vierten Mal eines der Qualifikationsturniere für die German-Open 2023 übertragen wurde, betont Achim Siegwart, zweiter Vorsitzender des Vereins.

In Karlsbad dürfen wir auf eine gute Besucherresonanz bauen. Thomas Tuscher

Präsident Landesverband der Westernreiter

Die Gründe hierfür sind gut nachvollziehbar, wie der Präsident des Landesverbandes der Westernreiter, Thomas Tuscher aus Ohmden, bei Kirchheim/Teck, auf Anfrage betont. „Hier erleben unsere Akteure mit großem ehrenamtlichem Engagement eine perfekte Organisation. Dies zeigen auch die weiter gestiegenen Meldezahlen. Gleichzeitig dürfen wir in Karlsbad auf eine gute Besucherresonanz bauen“, so Tuscher.

Die Wettbewerbe beginnen am Donnerstag um 9 Uhr und am Freitag, Samstag und Sonntag bereits um 7.30 Uhr.

Hochkarätiges Westernreiten versprechen die Qualifikationswettbewerbe am Samstag ab 18 Uhr mit der „Reining Night“ in der Halle und am Sonntag mit den Disziplinen Trail, Western-Riding, Western Pleasure, Showmanship, Superhorse und Ranchriding auf dem Springplatz. Mit dabei sind auch die Lokalmatadoren des Gastgebers, Alena Rohrer, Jürgen Schwarz und Dominik Tuscher.

Nicht am Start in den Auerbachwiesen sind in diesem Jahr hingegen die bisher erfolgreichsten Reiterinnen der Pferdefreunde in diesem Metier, Lisa Siegwart und Miriam Haas.