Tag der seelischen Gesundheit

Erste Hilfe für die Psyche: Wie Christiana Schmitt aus Ittersbach Retter für die Seele ausbildet

Der Kollege hat eine Panikattacke, die Cousine kämpft mit einer Depression. Was kann man da als Laie tun? Ein Kurs in Mental Health First Aid (MHFA) vermittelt die Basics im Umgang mit Menschen in seelischer Not. Wie sieht das aus?