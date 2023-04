Es bleibt bei nur einem Bewerber für die Bürgermeisterwahl in Karlsbad

Bei der Bürgermeisterwahl am 30. April in Karlsbad wird es nur einen Bewerber geben. Bis zum Ende des Bewerbungsfrist am Montagabend ging kein weiteres Schreiben ein.

Es gibt doch keine Überraschung bei der Karlsbader Bürgermeisterwahl, was so manche Bürgerinnen und Bürger erwartet hatten. Björn Kornmüller bleibt einziger Bewerber für das Amt des Bürgermeisters in der rund 16.000 Einwohner zählende Gemeinde an der Nahtstelle des südlichen Landkreises Karlsruhe zum westlichen Enzkreis.

Pünktlich um 18 Uhr am Montagabend, zum Bewerbungsschluss, schauten Bürgermeister Jens Timm (Freie Wähler) als Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses und Hauptamtsleiter Benedikt Kleiner in die beiden Briefkästen beim Rathaus – sie waren leer. Damit steht bei der Karlsbader Bürgermeisterwahl am 30. April nur Björn Kornmüller auf dem Wahlzettel.

Der 38-jährige Verwaltungswirt hat bereits zu Beginn der Bewerbungsfrist am 25. Februar seine Unterlagen eingeworfen. Bereits im Vorfeld haben ihm die Ortsvereine ebenso wie die Fraktionen der CDU, Grünen und SPD ihre grundsätzliche Unterstützung seiner Kandidatur zugesagt. Björn Kornmüller ist verheiratet und lebt mit seiner Familie im Ortsteil Langensteinbach. Er ist für die Liberalen in Karlsbad Gemeinderat.

Gleichzeitig ging man bis zum 24. Februar in Karlsbad auch von einer erneuten Kandidatur des amtierenden Bürgermeisters Jens Timm aus. Der 58-jährige Amtsinhaber erklärte jedoch überraschend einen Tag vor Beginn der Bewerbungsfrist am 25. Februar mit einer Pressemitteilung, dass er sich für keine zweite Amtsperiode in Karlsbad bewerbe.

„Ich bin sehr überrascht, der einzige Kandidat zu sein. Da Karlsbad eine sehr attraktive Gemeinde ist und der Amtsinhaber kurzfristig nicht mehr kandidieren wollte, hatte ich mit weiteren Bewerbungen gerechnet. Dennoch ist es mir wichtig, in den verbleibenden Wochen die Menschen persönlich von mir zu überzeugen und somit hoffentlich zu einer guten Wahlbeteiligung beizutragen“, so Björn Kornmüller am Montagabend.

Der Gemeinderat sprach sich dafür aus, nach den Osterferien in allen fünf Ortsteilen Kandidaten-Vorstellungen anzusetzen. Gleichzeitig soll es an einem der Vorstellungsabende eine Video-Aufzeichnung geben, die dann bis zum Wahltag auf der Website der Gemeinde abgerufen werden kann. Welche Vorstellung aufgezeichnet wird, soll vom Wahlausschuss per Losentscheid ermittelt werden.