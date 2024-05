Vier Tore erzielte Fabian Geckle gegen den ASC Neuenheim. Damit übernahm er die Führung in der Fußball-Verbandsliga. Nun könnte er seinen eigenen Rekord knacken.

Der persönliche Rekord von Fabian Geckle in einem Punktspiel im Männerfußball liegt bei fünf Toren. Dieser wurde von dem Spielberger Stürmer erst in der vergangenen Saison eingestellt. Am 29. Oktober 2022, beim 8:1-Sieg des späteren Verbandsliga-Dritten beim zuvor Odenwald-Meister und Aufsteiger TS Mosbach.

Geckles erste „Handvoll“ Treffer datiert ein paar Jahre zurück aus der Saison 2016/17. Das war ebenfalls in der höchsten Spielklasse des Badischen Fußballverbandes (bfv) und gegen einen Aufsteiger. Mit der Spielvereinigung Durlach-Aue gegen den TSV Strümpfelbach.

Der hat sich fußballerisch inzwischen mit zwei weiteren Traditionsvereinen aus dem Odenwald zum FSV Waldbrunn zusammengetan und spielt aktuell in der Landesliga.

Fabian Geckle mit Viererpack gegen Neuenheim

An diese beiden Partien „habe ich auch am vergangenen Samstag während des Spiels gegen Neuenheim gedacht“, gab der Torjäger des SV Spielberg zu. Denn beim letztendlich 6:1 gegen den Aufsteiger ASC stand es schon nach einer Stunde 5:1 für die Hausherren.

Und ihr Goalgetter hatte schon vier Tore auf seinem Konto. Im weiteren Spielverlauf traf dann aber nur noch Stefan Müller für den SVS.

Mit seiner natürlich trotzdem umfangreichen Ausbeute übernahm Geckle mit jetzt 21 Saisontreffern die Führung in der Torjägerliste der Verbandsliga und rückte im Fußballkreis auf Platz drei vor. Ob er seinen Saisonrekord von 2021/22 mit 27 Treffern in den jetzt noch fünf Spielen einstellen oder womöglich noch verbessern kann, ist fraglich.

Denn die Restsaison hat es für den SVS nominell in sich. Nach dem Spiel beim Tabellenachten SV Waldhof Mannheim II an diesem Samstag bekommt es Spielberg noch mit den Abstiegskandidaten Gommersdorf und Friedrichstal sowie dem aktuell Rangsechsten Heddesheim und am letzten Spieltag mit Meisterschaftsanwärter Weinheim zu tun.

Fabian Geckle wechselt nach Durlach-Aue

In der nächsten Saison kehrt Fabian Geckle nach Durlach-Aue zurück. Mit ihm wechseln Fabian Gondorf und Bill Jason Bailey vom Talberg ins Oberwaldstadion und zu Trainer Patric Gondorf. „Wir werden dort eine richtig gute Truppe haben – und in einer sehr attraktiven und starken Landesliga spielen, mit etlichen Derbys.“

Unter anderem geht es gegen den ASV Durlach, Langensteinbach, Ettlingenweier und Mutschelbach. Außerdem ist mit Kirchfelds Rückkehr aus der Kreisliga zu rechnen sowie dem Abstieg von Reichenbach und Friedrichstal aus der Verbandsliga.