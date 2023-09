Falsche Polizisten in Karlsbad – Warnung vor Trickbetrügern

Gleich dreimal an einem Tag sind angebliche „Polizisten“ in Karlsbad auffällig geworden. Die echte Polizei warnt nun vor der speziellen Betrugsmasche im Raum Karlsruhe.

Die Masche ist perfide: Überwiegend bei Senioren im Bereich Karlsbad riefen Unbekannte am Sonntagabend an und versuchten mit der Betrugsmasche „Falscher Polizeibeamter“ hohe Geldsummen zu erlangen, heißt es in einer Pressemeldung der Polizei.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gaben sich die unbekannten Täter am Telefon als Polizeibeamte aus und täuschten den Geschädigten vor, bald Opfer von Einbrechern zu werden. Deshalb, so die Täter, müssten Bargeld und Wertgegenstände in Sicherheit gebracht werden.

Alle Angerufenen durchschauten die Betrugsmasche allerdings zum Glück schnell, sodass es nach jetzigem Ermittlungsstand zu keinen finanziellen Schäden kam.

Polizei Karlsruhe gibt Tipps

Aus aktuellem Anlass rät die Karlsruher Polizei in ihrer Mitteilung:

„Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen.

„Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst unter Umständen wieder bei den Tätern landen.

„Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.“

„Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.“