Bewohner erleidet Rauchgasvergiftung

Feuerwehr wird zu Brand in Kellerwohnung in Karlsbad-Spielberg alarmiert

Ein Brand in einer Kellerwohnung in einem Dreifamilienhaus in Karlsbad-Spielberg hat am Donnerstagnachmittag einen Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften ausgelöst.