Feuerwehreinsatz nach Kaminbrand in Karlsbad

Unklare Rauchentwicklung in einem Kamin eines Wohnhauses beschäftigt am Samstagmittag die Feuerwehr im Karlsbader Ortsteil Langensteinbach.

Zu einem Einsatz in der Frankenstraße in Karlsbad-Langensteinbach ist die Feuerwehr am Samstagmittag ausgerückt. Wie die Polizei auf Nachfrage erklärte, sei gegen kurz nach 13 Uhr Rauchentwicklung in einem Kamin gemeldet worden.

Derzeit ist die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen in der dicht bebauten Straße vor Ort, um den Ort des Schwelbrandes näher einzugrenzen und eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

Verletzte gibt es nach ersten Angaben keine.