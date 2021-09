Typisierungsaktion am Samstag

Die hohe Zahl von jährlich rund 3.000 Stammzellentransplantationen in Deutschland stimmt Fredy Pfeiffer aus Karlsbad zuversichtlich. „Ich wäre gerne noch lange Jahre für meine beiden Söhne und meine Partnerin da“, sagt der langjährige Vorsitzende des TSV Auerbach, „ich werde noch gebraucht“.

Der 62-jährige Hauptkommissar ist im Mai 2020 als Chef des Wildbader Polizeiposten in Pension gegangen. Seit frühester Jugend gilt seine Liebe dem Fußball, sei es als Spieler, Trainer oder immerhin schon 20 Jahre als Vorsitzender des TSV Auerbach. „Jetzt wollte ich eigentlich den Ruhestand genießen und habe mir neben meinen schwereren Zweirädern eine deutlich leichtere Motocrossmaschine gekauft“, so Pfeiffer. „Mit dem Alter wurden auch meine Maschinen leichter“, sagt er mit nachdenklicher Miene.

Spürbar begonnen habe für ihn die Krankheit um Ostern dieses Jahres, als er beim Ausbau des Dachgeschosses in seinem Elternhaus seinem älteren Sohn behilflich war. „Plötzlich spürte ich, dass beim Abladen von Platten vom Lkw in kurzen Rhythmen eine Verschnaufpause notwendig wurde. Ich bekam einfach keine Luft mehr“, erzählt Pfeiffer.

Danach kamen neben der Atemnot Beschwerden wie Herzrasen, Übelkeit und totale Erschöpfung. Im SRH-Klinikum in Langensteinbach stellte man schließlich rasch fest, dass sich nur noch etwa ein Drittel des Blutes im Körper befand. Mit der Transfusion kamen die Kräfte zunächst zurück.

Schon mehrere Typisierungen vor Ort

Aktuell hat sich sein gesundheitlicher Zustand wieder verschlechtert. Der Verein blut.ev (Bürger für Leukämie- und Tumorerkrankte) Weingarten organisiert am Samstag, 2. Oktober, von 10 bis 18 Uhr in der Auerbacher Talblickhalle für ihn eine öffentliche Typisierungsaktion für alle gesunden Menschen zwischen 17 und 45 Jahren.

Die Typisierung, die durch eine kleine Blutentnahme erfolgt, ist kostenlos. Für jeden Spender fallen jedoch Kosten in Höhe von 40 Euro an, die von dem Verein blut.ev über private Spenden, zu denen ebenfalls aufgerufen wird, finanziert werden müssen. Für die Aktion in der Talblickhalle gelten Corona-Richtlinien, verbunden mit Maskenpflicht.

Laut Mandy Koch vom Verein blut.ev wurden in den letzten Wochen auf Anregung von Fredy Pfeiffer bereits bei den Aktiven zahlreicher Fußballvereine durch sogenannte Kabinen-Termine und Polizeidienststellen in der Region Typisierungen vor Ort vorgenommen. Ziel ist es, dem Erkrankten die passenden, gesunden Blutstammzellen eines gesunden Knochenmarkspenders übertragen zu können, nachdem die kranken Stammzellen durch Chemotherapie zerstört wurden.

„Mit dem Aufruf zur Typisierung helfen wir auch anderen Patienten. Mehr Registrierte in der weltweiten Datenbank erhöhen die Chancen und bedeutet mehr Hoffnung für alle Erkrankten, die auf eine Stammzellspende warten“, erinnert Fredy Pfeiffer, verbunden mit dem Dank für die vielen Unterstützer.