Mit Moderna sollte in der Beckerhalle in Karlsbad-Langensteinbach an diesem Freitag mehrere Stunden geimpft werden. Daraus wird nichts. Äußerst kurzfristig sei die Lieferung gestrichen worden, so Bürgermeister Jens Timm (Freie Wähler) gegenüber den BNN am Freitagmorgen.

„Das ist für mich völlig unverständlich“, betont Timm. Noch am Montag sei der Impfstoff zugesagt worden. Karlsbad gehörte zu den Kommunen, die recht früh ein Impfangebot in größerem Umfang machten – in Kooperation mit zwei engagierten Ärzten.

„Doktor Heinz Schelp hat dann am Donnerstag plötzlich eine entsprechende Meldung bekommen, dass nicht ausgeliefert wird“, so Timm. Es ging um 500 Impfdosen.

Auch die nächste Woche ist unsicher

Das Impfangebot in Karlsbad ist noch dazu ein offenes, die Menschen erhalten also keine Information darüber, dass der Termin flach fällt. Auf der Kippe steht offenbar auch der Termin am Montag. „Es waren bei den vergangenen Terminen schon sehr viele Leute da“, und jetzt das.

In der kommenden Woche waren bereits mehrere Termine in der Beckerhalle angesetzt. Man wollte eigentlich vonseiten der Gemeinde eine zweite Halle in der Nachbarschaft rüsten, um noch mehr Menschen zu impfen.