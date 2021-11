Im Jubiläumsjahr in der bisher höchsten Spielklasse: Fußballsparte des SV Langensteinbach feiert 100-Jähriges

Das Jubiläumsjahr geht einher mit einem sportlichen Erfolg: Erstmals in ihrer Geschichte spielten die Fußballer des SVL in der Verbandsliga. Das 100-jährige Bestehen wurde am Freitag mit 250 Gästen in Langensteinbach gefeiert.

Mit einer Absage hat alles begonnen: Als die Turner des SV Langensteinbach am 21. Januar 1921 die Aufnahme der Fußballer in ihre Halle ablehnten, gründeten diese spontan im angrenzenden „Gasthaus zur Turnhalle“ den Arbeiter Sportverein als neuen Fußballclub. Es war die Geburtsstunde der Fußballsparte, die heute fester Bestandteil des SV Langensteinbach (SVL) ist.

Zur Feier des 100-jährigen Bestehens der Fußballabteilung, die coronabedingt nicht am ursprünglichen Gründungsdatum stattfinden konnte, kamen am Freitagabend rund 250 Gäste in die Schelmenbuschhhalle in Langensteinbach.

„Auch in Karlsbad begeistert der Fußball das Publikum“, betonte Bürgermeister Jens Timm (Freie Wähler) die Bedeutung des Sports in der Dorfgemeinschaft.

Erstmals in der Vereinsgeschichte in der Verbandsliga

Dabei gehe es aber oft viel entspannter zu als in den großen Stadien, fügte er hinzu und hob das beispielhafte ehrenamtliche Engagement der Fußballer, vom Jugend- bis zu den Seniorenteams, hervor. „Dies gilt sowohl für den sportlichen wie auch für den gesellschaftlichen Bereich und nicht zuletzt für den Ausbau des vereinseigenen Sportzentrums, dem Sonotronic-Sportpark“, so Timm.

Natürlich sei man stolz, gerade im Jubiläumsjahr erstmals in der Vereinsgeschichte in der Verbandsliga zu spielen, spielte Spartenchef Thomas Musler vor den mehr als 200 Gästen in der Schelmenbuschhalle auf die sportlichen Erfolge der SVL-Fußballer an.

Als wichtige Perspektive für den fußballerischen Nachwuchs nannte er die seit drei Jahren organisierte Kooperation mit den Schulen. Hinzu komme, dass der SVL im Nachwuchsbereich aktuell wieder von den Piccolinis bis zur eigenen A-Jugend Teams betreut.

Von beispielhaften Voraussetzungen für den Fußball im vereinseigenen Sonotronic-Sportpark sprach Hans Rupp, Vorsitzender des Gesamtvereins. Neben dem Stadion mit Tribüne und Umlaufbahn stünden dort zwei mit LED-Flutlichtanlagen ausgestattete Rasenspielfelder zur Verfügung sowie eine Vereinsgaststätte mit großzügigem Umkleidetrakt.

Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sind die eigentlichen Spielmacher. Helmut Sickmüller, ehemaliger Vize-Präsident Badischer Fußballverband

Der SVL zählt heute in fünf Abteilungen insgesamt rund 1.350 Mitglieder. „Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer im Umfeld sind unverzichtbar und längst die eigentlichen Spielmacher auch in unseren Fußballvereinen“, meinte der langjährige Vize-Präsident des Badischen Fußballverbandes, Helmut Sickmüller bei der Überreichung der großen Jubiläumsplaketten des DFB und seines Verbandes.

Auszeichnung für Ideengeber und Macher Walter Kronenwett

Dem SVL-Präsidenten Gerhard Becker war es als einer der Höhepunkte des Abends vorbehalten, unter großem Beifall Walter Kronenwett mit der goldenen Ehrennadel, der höchsten Auszeichnung des SVL, auszuzeichnen. Neben seiner fußballerischen Laufbahn war Kronenwett über 40 Jahre lang im Vorstand des SVL aktiv. Er gilt bis heute als unermüdlicher Motor, Ideengeber und Macher beim kontinuierlichen Ausbau der Sportanlage.

Um dieses Engagement zu würdigen, trägt der vor zwei Jahren eingeweihte dritte Rasenplatz ab sofort die Bezeichnung „Walter Kronenwett Spielfeld“. Die Glückwünsche der Karlsbader Vereine zum großen Jubiläum überbrachte Reinhard Haas, Vorstandsmitglied des SV Spielberg.

Pressesprecher Thomas Guthmann präsentierte einen 24-köpfigen „Jahrhundert-Kader“ (21 Spieler und drei Trainer) aus ehemaligen Aktiven. Gespickt mit Anekdoten aus dem Umfeld des Sportgeschehens beleuchtete er die jeweilige Ära beim SVL. Gewählt wurde das Legenden-Team aus einhundert nominierten ehemaligen Aktiven in den vergangenen Wochen öffentlich in Brief oder über das Internet.