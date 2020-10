Vier Corona-Fälle an Gemeinschaftsschule Karlsbad-Waldbronn

Die erste Infektion wurde laut Landratsamt am vergangenen Freitag bekannt. Ein Schüler hatte über Symptome geklagt. Inzwischen sind 19 Lehrer und vier Klassen in Quarantäne.

Schüler und Lehrer in Quarantäne

Drei Schüler und eine Lehrkraft haben sich an der Gemeinschaftsschule Karlsbad-Waldbronn nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Der erste Fall sei am Freitag, 25. September, bekannt geworden, erklärte das Landratsamt Karlsruhe am Donnerstag auf Nachfrage.

Es handelte sich auf jeden Fall nicht um einen Reiserückkehrer. Martin Zawichowski Sprecher des Landratsamtes über den ersten Infizierten

Ein Schüler habe über Symptome geklagt. Wo er sich infiziert hat, sei nicht genau bekannt, aber: „Es handelte sich auf jeden Fall nicht um einen Reiserückkehrer.“

Gibt es Zusammenhänge zwischen dem ersten und den weiteren Fällen?

Das Gesundheitsamt sei immer noch dabei, Kontaktpersonen zu ermitteln. Vier Klassen, darunter eine jahrgangsgemischte, und 19 Lehrkräfte befänden sich derzeit in Quarantäne.

Nach den Angaben von Benedikt Kleiner, Hauptamtsleiter der Gemeinde Karlsbad, ist der erste Fall vergangene Woche in der Jahrgangsstufe 8 der Gemeinschaftsschule aufgetreten. Inwiefern die danach bekannt gewordenen Fälle mit der ersten Infektion zusammenhängen, sei nicht bekannt.

Die Schule versuche, mit den vorhandenen Lehrkräften weiter den Betrieb aufrecht zu erhalten. Man sei wieder zum alternierenden Modell mit Homeschooling und Präsenzunterricht übergegangen.

Benachbartes Gymnasium ist nicht betroffen

Die Gemeinschaftsschule befindet sich auf dem Gelände des Schulzentrums Langensteinbach, das außerdem noch ein Gymnasium und eine Realschule umfasst. Die Gemeinschaftsschule zählt nach Angaben auf ihrer Internetseite 450 Schülerinnen und Schüler. Für eine Stellungnahme war sie am Donnerstag noch nicht zu erreichen.

Insgesamt gibt es am Schulzentrum rund 2.000 Schüler, davon 800 am Gymnasium. Dort läuft der Betrieb nach Angaben von Schulleiter Christian Wehrle unbeeinträchtigt weiter. Auf dem Schulgelände gebe es keine Überschneidungen mit den Gemeinschaftsschülern, die Gymnasiasten hätten einen getrennten Pausenhof und eigene Klassenzimmer.

Eine Testung der Schüler und des Lehrpersonals sei nicht veranlasst worden. „Es besteht keine Notwendigkeit“, so Wehrle.