Als der Bio-Boom so noch nicht zu erahnen war, eröffnete Gerd Göhringer 1988 Naturkost-Märkte in Bad Herrenalb und Malsch. Jetzt ist Göhringer im Alter von 60 Jahren an Christi Himmelfahrt nach schwerer Krankheit gestorben. Seine Frau betreibt den Markt in Malsch, die beiden Märkte in Karlsbad-Langensteinbach und in Ettlingen sind seit 13 Jahren GöPi-Biomärkte, durch die Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft mit Pistons Edeka.

„Er war ein dermaßen beliebter und wertvoller Mensch und hat das Thema Naturkost vorangebracht“, betont Christa Sagawe von der Stadt Bad Herrenalb, wo er in der Vergangenheit auch als Vorsitzender des Handels- und Gewerbevereins engagiert war.

Bio-Pionier Gerd Göhringer lebte seit vielen Jahren in Marxzell

Seit vielen Jahren lebte er in Marxzell-Schielberg. Göhringer war nicht nur Unternehmer, sondern immer auch sozial engagiert. So bildete er beispielsweise Menschen nach der Therapie in der Rehabilitationseinrichtung für psychisch Kranke (RPK) am SRH Klinikum Karlsbad aus und ebnete so den Weg zurück ins Berufsleben. Auch gab er Flüchtlingen die Chance auf Arbeit in den Märkten.

„Er war ein sehr sozialer Mensch, wir wollen sein Vermächtnis in seinem Sinne weiterführen“, erklärte Pistons-Geschäftsführer Helmut Piston. „GöPi bleibt GöPi, ein Familienunternehmen und Bio-Fachmarkt.“ Einen Nachfolger für Gerd Göhringer werde es mit Blick auf die GöPi-Märkte geben – die Nachfolge habe man noch mit ihm gemeinsam regeln können.