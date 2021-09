Herbstprogramm 2021 der Ittersbacher Kleinkunstbühne startet

Die Ittersbacher Kleinkunstbühne geht wieder auf Sendung. Das Publikum soll mit dem Herbstprogramm der Museumsscheune ab dem 25. September wieder echte Kabarett-, Comedy- und Pantomime-Luft einatmen, so das Credo der Organisatoren.

„Pandemiebedingt mussten wir auf das gesamte Frühjahrsprogramm 2021 mit immerhin zehn geplanten Gastspielen verzichten. Jetzt hoffen wir, der Scheunen-Bühne mit dem auf fünf Gastspiele reduzierten Herbstspielplan wieder Leben einhauchen zu können.

Schließlich feiern wir in diesem Jahr den 30. Geburtstag der Kleinkunstbühne und hatten uns so viel vorgenommen“, sagt Angelika Scheuerlein, Veranstaltungskoordinatorin des Heimatvereins, der die kleine Bühne nach wie vor ehrenamtlich betreibt.

Zwei Stunden Lachen ohne Atempause

Den Auftakt gestaltet nun am Samstag, 25. September, der Kabarettist Stephan Bauer unter dem Titel „Ehepaare kommen in den Himmel – in der Hölle waren sie schon“. Der Künstler verspricht dabei zwei Stunden Lachen ohne Atempause. Deutschsprachige Songs, gespickt mit Eigenkompositionen, bietet am 8. Oktober „Junika“ mit dem Ittersbacher Newcomer Julius Kappler (Gitarre), Julian Kronenwett (Bass) und Patrick Leonhard (Cajon), bevor das Scheunen-Publikum am 16. Oktober mit Peter Mim, einem der populärsten Pantomime-Poeten Europas, wortlose Poesie geboten wird.

Mitten aus dem Leben, manchmal böse, aber immer irrsinnig komisch, gestaltet sich das Programm des Kabarettisten Stefan Waghubinger, der am 22. Oktober unter dem Titel „Ich sag’s jetzt nur Ihnen“ in Ittersbach auftritt. Viel Spaß verspricht der Kabarettist Thomas Reis am 13. November mit seinem neuen Programm „Das deutsche Recht“, eine bizarre Mischung aus Kafka, Heine und Gene Kelly. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 20 Uhr.

Wieder die volle Platzzahl mit 3G-Regel für das Publikum

Peter Scheuerlein, der für den Bereich Technik und Ausstattung verantwortlich ist, erinnert bei der Spielplanvorstellung, dass im Frühjahrsprogramm 2020 von zehn geplanten Vorstellungen nur sechs zustande kamen und das Herbstprogramm sich auf zwei Vorstellungen reduzierte. Dabei konnte man unter Berücksichtigung der Abstandsregelungen nach den Corona-Richtlinien von den einhundert Plätzen nur rund 35 anbieten. Nach den aktuellen Regelungen für Kultureinrichtungen kann erfreulicherweise wieder die volle Platzzahl verkauft werden.

Für das Publikum gilt allerdings die 3G-Regel: geimpft, genesen oder getestet. In Grenzen hielten sich in der Pandemie bisher die finanziellen Verluste, wie Angelika Scheuerlein berichtet. Zum einen wurden für ausgefallene Vorstellungen keine Künstlergagen fällig. Hier versucht man, die Betroffenen in Zukunft zu engagieren.

Einige treue Besucher zeigten sich in der schwierigen Phase recht spendenfreudig und nicht zuletzt wurden die Eintrittspreise von 14 auf 20 Euro erhöht. Mit Schrecken erinnern sich die Kultur-Organisatoren an die Situation am 13. März vergangenen Jahres, als eine ausverkaufte Vorstellung pandemiebedingt abgesagt und der bereits angereiste Künstler unverrichtete Dinge wieder gehen musste.