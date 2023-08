In Auerbach treffen präzise Dartpfeile für den guten Zweck

Mit höchster Konzentration stehen die Spieler am Oche, der Abwurflinie, und versuchen ihre Pfeile zielgenau in die kleinen Felder am Dartboard zu werfen.

„Dafür braucht man mentale und physische Stärke“, betont Mirko Futschek. Er ist einer der Teilnehmer, die am Samstag in Auerbach Pfeil um Pfeil in der 2,37 Meter entfernten Dartscheibe versenken. Und das alles für einen guten Zweck.

Der Dart-Club Tequila-Killers veranstaltet dort gemeinsam mit Rainer Scharinger & Friends den mittlerweile fünften Benefiz-Dart-Cup. „Das Event ist inzwischen eine feste Institution und passt perfekt in unser Konzept mit Spaß und Bewegung“, betont Rainer Scharinger.

„Die Tequila Killers machen hier seit Jahren super Arbeit“, zeigt sich der ehemalige Fußball-Bundesligaspieler begeistert. Daher hat er es sich auch wieder nicht nehmen lassen, selbst ein paar Pfeile zu werfen.

Dart wird in Deutschland immer beliebter

Dazu kommt René Lutz an diesem Abend nicht. Als erster Vorsitzender des DC-Tequila-Killers sorgt er mit dafür, dass für die 32 Starter des Turniers alles reibungsfrei abläuft.

Er freut sich besonders darüber, dass wieder Dartspieler aus der ganzen Region von Weingarten über Bretten oder Gaggenau den Weg nach Auerbach in Kauf genommen haben, um dort die gute Sache zu unterstützen. „Viele sind schon öfter dabei gewesen, ein paar neue Spieler sind aber auch da“, so Lutz über das Benefiz-Event.

Dart kommt generell immer mehr in Mode. Die Weltmeisterschaft, die jährlich rund um den Jahreswechsel im Londoner Alexandra Palace (Ally Pally) ausgetragen wird, zieht immer mehr Menschen vor die Bildschirme und sorgt dafür, dass das Spiel mit den Pfeilen auch in Deutschland populärer wird. „Man merkt, dass sich Dart vom Kneipensport weg bewegt und immer mehr Vereine gegründet werden“, sagt Lutz.

So eine gute Sache muss fortgeführt werden. Rainer Scharinger

Ex-KSC-Profi über das Dart-Turnier

Bei Hardy Lichtenfels hält die Begeisterung schon länger an. Seit neun Jahren spielt er Dart. „Auch, wenn man beim Werfen auf sich alleine gestellt ist, ist die Kameradschaft untereinander sehr ausgeprägt“, beschreibt Lichtenfels die Besonderheit des Sports und fügt an: „Es ist toll, was für unterschiedliche Charaktere hier dabei sind und den guten Zweck unterstützen.“

Das sieht auch Tanja Lutz so. Mit ihrer bisherigen Leistung ist sie zufrieden, der Spaß und das Wissen, etwas Gutes zu tun, stehen aber auch für sie heute im Vordergrund. Und weil das an diesem Abend alle Teilnehmer so sehen, kommt am Ende eine stolze Spendensumme von etwa 1.200 Euro zusammen, die in diesem Jahr an den Förderverein für die Kinderkrebsstation Karlsruhe fließen.

Besonders freuen kann sich zudem Stefan Link, der das Benefiz-Turnier gewinnen konnte, sowie Christian Kaksch und Sven Stahl auf den Plätzen zwei und drei. Beste Dame wurde Sabrina Lindner. „Das Event war wieder ein toller Erfolg, deshalb machen wir genauso weiter“, kündigt René Lutz bereits eine Neuauflage für das kommende Jahr an. Das unterstützt auch Rainer Scharinger: „So eine gute Sache muss fortgeführt werden.“