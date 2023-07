Ittersbacher Kuckucksfest: Gelungene Premiere an neuem Ort

Gelungene Premiere an neuem Ort. Nach rund 40-jähriger Tradition wurde aus dem Ittersbacher Straßenfest unter dem Motto „Mit dem Kuckuck unter freiem Himmel“ erstmals ein Platzfest. Dies mit einem für alle Beteiligten guten Erfolg, der eine Fortsetzung verdient, das sei hier vorweggenommen. Der seitherige Straßenfestbereich entlang der Eichgasse und der Friedrich-Dietz-Straße fiel aufgrund von Straßenbaumaßnahmen aus.

17 Vereine machen beim Ittersbacher Kuckucksfest mit

So hat sich die Interessengemeinschaft Ittersbach für ein Platzfest auf dem Areal um die Wasenhalle mit der Hauptbühne und dem angrenzenden Schulhof mit einer zweiten Bühne, entschlossen. Hinzu kam das Gelände des Ittersbacher Obst- und Gartenbauvereins. Beteiligt am Ittersbacher Kuckucksfest waren immerhin 17 Vereine und Organisationen.

Bereits zum Fassanstich, umrahmt vom Musikverein „Edelweiß“, dem Vokalensemble „Sing & Swing“ sowie durch Tanzeinlagen des Tanzwerkes Karlsbad, war die Besucherresonanz groß. „Ich denke, diese Veranstaltung passt gut zu unserem Gemeindejubiläum Karlsbad 50plus2, das vor zwei Wochen in Langensteinbach mit einem großen Geburtstagsfest gefeiert wurde“ so Karlsbads Bürgermeister Jens Timm (Freie Wähler).

Besucherresonanz ist bereits beim Fassanstich groß

Ortsvorsteherin Heike Christmann meinte, dass der gewählte Festplatz sicher eine gute Alternative für die Zukunft sei. „Auch hier haben sich unsere Vereine bei der Ausgestaltung viel Mühe gegeben“, sagte Christmann.

Ihr Willkommensgruß galt auch dem künftigen Karlsbader Bürgermeister Björn Kornmüller (FDP). Kleine Wermutstropfen für die Kinder der Grundschule zum Festauftakt: Ihr Eröffnungstanz fand nicht vor großer Kulisse auf der Hauptbühne, sondern im Schulhof statt.

Schon am Nachmittag gab es im oberen Festbereich kaum mehr ein Durchkommen und abends herrschte beim Auftritt der Rock-Pop-Formation „Simple Jam“ drangvolle Enge. Nach dem Festgottesdienst am Sonntagvormittag kamen die kleinen Besucher auf der Spielstraße der Jugendfeuerwehr und bei der Clownshow Pixelmix auf ihre Kosten.

Eine gute Alternative zum Straßenfest. Erwin Böhmert

Besucher

Einen weiteren Höhepunkt gestaltete am Abend das beliebte Ittersbacher Swing-Quartett. Lob gab’s von vielen Besuchern für das das neue Konzept. „Tolles Fest mit tollem Programm, kurzen Wegen und vielen kulinarischen Genüssen. Eine gute Alternative zum Straßenfest“, meinte Erwin Böhmert aus Straußenhardt. „Diese Meinung hat auch der überwiegende Teil der beteiligten Vereine. Ich denke, wir werden in zwei Jahren eine Neuauflage erleben“, so Heidi Ochs vom Organisationsteam.