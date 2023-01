Einbrecher stehlen Wertgegenstände aus Einfamilienhaus in Karlsbad-Langensteinach

Einbrecher haben aus einem Einfamilienhaus in Karlsbad-Langensteinach Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Sie schafften es anschließend unerkannt zu entkommen.

In ein Einfamilienhaus in Karlsbad-Langensteinach sind Einbrecher am Donnerstag eingebrochen. Die Polizei teilte mit, dass sie mit mehreren tausend Euro unerkannt flüchten konnten.

Sie drangen zwischen 15.30 und 19 Uhr in das Haus in der Keltenstraße ein, indem sie eine Tür aufbrachen. Bei ihrer Suche nach Diebesgut durchwühlten sie die Räume des Gebäudes. Die Polizei hat derzeit noch keine Schätzung zum entstandenen Sachschaden.

Zeugen können sich mit Hinweisen unter (0 72 43) 3 20 00 an die Polizei wenden.