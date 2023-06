Aufmerksame Nachbarin verjagt Diebe aus Wohnung in Karlsbad

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Wohnhaus in Langensteinbach eingebrochen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 23.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Langensteinbach eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter ein Fenster neben der Hauseingangstür auf und gelangten so in das Haus. Eine Anwohnerin hörte das Klirren von Glas und anschließend Schritte. Da ihr bekannt war, dass ihre Nachbarn im Urlaub sind, rief sie gezielt in der Wohnung an und vertrieb so die Eindringlinge.

Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt. Ob etwas gestohlen wurde, ist ebenfalls unbekannt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter (07 21) 6 66 55 55 zu melden.