Kandidat Björn Kornmüller beantwortet in Mutschelbach die Fragen der Bürger

Björn Kornmüller hat sich als Kandidat für die Bürgermeisterwahl in Karlsbad in der Mutschelbacher Bocksbachhalle den Fragen der Bürger gestellt.

„Und, bist Du jetzt schlauer?“ „Auch nicht so recht. Was erwartest Du auch? Im Grunde haben wir eh keine Wahl“, lautet die Antwort. Die beiden Männer im etwas fortgeschrittenen Alter kommen gerade aus der Mutschelbacher Bocksbachhalle. Dort hat sich Björn Kornmüller als Kandidat für die Bürgermeisterwahl in Karlsbad vorgestellt.

Es war die vierte Runde der Kandidatenvorstellung. Dass der 38-jährige FDP-Mann und Verwaltungswirt der einzige Kandidat ist, sorgt nicht nur bei den zwei älteren Mutschelbachern für Gesprächsstoff.

„Da kann der ja nix dafür, dass sich keiner mehr beworben hat“, sinnieren die beiden weiter. „Für Karlsbad ist das aber ein Armutszeugnis.“ Wenige Minuten zuvor in der allenfalls zur Hälfte gefüllten Halle – 90 Besucher bei 210 bestuhlten Plätzen – greift ein Fragesteller das Thema „Ein-Mann-Wahl“ auf.

Ob das für ihn als Kandidat eine „besondere Situation“ sei, wie er sich dabei fühle? „Natürlich, anfangs war alles noch anders. Von der Entwicklung, dass der amtierende Bürgermeister zurückzog, war ich ebenso überrascht wie viele andere Bürger auch“, bemerkt Kornmüller. Seinen Wahlkampf habe er deswegen aber nicht geändert: „So wie es jetzt läuft, war es von mir geplant.“ Nun hoffe er auf eine gute Wahlbeteiligung.

Mutschelbacher hatten konkrete Fragen an Björn Kornmüller

Wie in den Vorstellungsrunden zuvor, und ebenso wieder von Bürgermeister-Stellvertreter Roland Rädle (CDU) moderiert, präsentierte sich Kornmüller in Mutschelbach als Karlsbader – als einer, der die Ortsteile noch enger zusammenführen wolle. Recht konkrete Fragen zu ihrem Ortsteil stellten sodann die Mutschelbacher.

Was denn mit dem geplanten „unsäglichen Baugebiet“ in unmittelbarer Nähe zur Bocksbachhalle wäre, lautete eine Frage. Vorgesehen, so Kornmüller, seien fünf Baugrundstücke und eine Sporthalle. „Sicher ist noch nichts“, befand der Kandidat. Als „sinnvollen Wunsch“ bezeichnete er den Standort Mutschelbach für eine „Karlsbader Sporthalle“. Ausschlaggebend für ihn wäre aber zunächst die Ausarbeitung einer Bestandsanalyse.

Die Forderung, formuliert in einer weiteren Frage, nach sicheren Schulwegen in Mutschelbach ist für ihn „als Familienvater von drei Kindern emotional nachvollziehbar“. Näheres müsse in einem Mobilitätskonzept geklärt werden. Darin solle es gleichfalls um den öffentlichen Nahverkehr gehen oder genauso darum, den Umstieg aufs Fahrrad so attraktiv wie möglich zu machen.

Um die Arbeit der kommunalpolitischen Gemeindegremien effektiver zu gestalten, so die Antwort auf eine entsprechende Frage, müssten nach Kornmüllers Einschätzung Gremien und Arbeitsgruppen kleiner werden. Zudem wolle er eine Zukunftskommission etablieren. Was er denn für den Hochwasserschutz in Mutschelbach tun möchte? Der sei absolut notwendig, sagte er und verwies auf die beschlossene Ertüchtigung eines Regenrückhaltebeckens.