Karlsbad eröffnet ein Corona-Schnelltestzentrum in Langensteinbach

In Aula des Schulzentrums

Auch Karlsbad hat jetzt ein eigenes kommunales Corona-Schnelltestzentrum. In der Aula des Schulzentrums in Langensteinbach kann man sich nach vorheriger Terminvereinbarung einmal pro Woche kostenlos testen lassen.

Organisiert wird das Ganze von der Gemeinde in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz.

Corona-Tests nur für Menschen ohne Symptome

Getestet werden nur symptomfreie Personen. Wer Symptome hat, muss sich an die lokalen Arztpraxen wenden, heißt es von der Gemeinde. Testwillige müssen in der Aula des Schulzentrums eine medizinische oder eine FFP2-Maske tragen und ihren Personalausweis mitbringen.

Eine Terminvereinbarung auf der Internetseite der Gemeinde www.karlsbad.de (Rubrik „Aktuelle Informationen“) ist erforderlich. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Testungen.

Bescheinigung über negatives Ergebnis

Bei negativem Test erhalten die Besucher noch vor Ort eine Bescheinigung. Die Wartezeit, bis das Ergebnis feststeht, beträgt etwa 15 Minuten.

Fällt der Test positiv aus, werden vor Ort weitere Schritte besprochen. In der Regel ist ein PCR-Test in einer Arztpraxis erforderlich, um das Schnelltest-Ergebnis zu bestätigen, und der oder die Betroffene muss sich in Quarantäne begeben.

Eine Übersicht über Corona-Schwerpunktpraxen gibt es auf der Internetseite der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) unter www.kvbawue.de/buerger

Corona-Testzentren gibt es auch in Ettlingen und Waldbronn

Schnelltest-Zentren wurden auch bereits in Ettlingen (Albgauhalle) und am Eistreff Waldbronn eingerichtet. Darüber hinaus gibt es auch in einigen Hausarztpraxen und Apotheken die Möglichkeit, einen Corona-Schnelltest zu machen.

Eine Übersicht über die Apotheken, die Schnelltests anbieten, gibt die Internetseite der Landesapothekerkammer. In den meisten Fällen ist dort eine Terminvereinbarung erforderlich.