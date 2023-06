Karlsbaderin erhält mit ihrer Hilfsorganisation Preis von „Bild der Frau“

Riesige Freude bei der Karlsbader Hilfsorganisation „Sprung ins Leben“: Vorsitzende Philippa Mund, die im Jahr 2009 die Organisation gründete, gehört zu den fünf bundesweit ausgewählten Preisträgerinnen 2023 der Zeitschrift „Bild der Frau“.

Zum 16. Mal wurde der Titel „Goldene Bild der Frau“ verliehen, der mit einem Preisgeld von 10.000 Euro verbunden ist.

Ausgezeichnet werden alljährlich Frauen, die mit ihrem Projekt beziehungsweise ihrem Verein für Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und soziales Miteinander kämpfen. Die Preisverleihung erfolgt am 11. Oktober im Flora Theater in Hamburg.

„Sprung ins Leben“ setzt sich für Kinder in Ecuador ein

Die Karlsbader Organisation „Sprung ins Leben“ finanziert mit ihren Spendenmitteln in Ecuador Prothesen für Kinder aus ärmlichen Verhältnissen mit amputierten Beinen.

Philippa Mund hatte sich als 19-Jährige vor rund 16 Jahren für einige Monate im Kinderkrankenhaus in Quito, der Hauptstadt von Ecuador, ehrenamtlich engagiert.

„Was ich dort an Leid gerade bei Kindern mit abgerissenen Armen und Beinen erlebt habe, war unbeschreiblich. Gerade im ländlichen Raum, bei nach wie vor sehr armen Verhältnissen der Eltern, haben auch heute noch viele keine Chance auf mobiles Leben“, berichtet Mund.

Der Grund für die schweren Verletzungen an Gliedmaßen sind oft freiliegende Starkstromleitungen, mit denen gerade kleine Kinder in den sehr einfachen Unterkünften in Kontakt kommen.

Hinzu kommen immer wieder schwere Autounfälle. Aber auch problematische Chemikalien in den Bananenplantagen führen zu Fehlbildungen.

Hilfsorganisation stellt sich vor

„Sprung ins Leben“ zählt heute bundesweit rund 150 Mitglieder. Knapp 420.000 Euro wurden bisher aus Spendenmitteln gesammelt oder aus Initiativen wie Verkaufsaktionen auf Weihnachtsmärkten oder Straßenfesten erwirtschaftet.

Zwischenzeitlich konnte über 80 Kindern in Ecuador mit Prothesen geholfen werden.

„Es ist allerdings wichtig, dass auch die Anpassung dieser Prothesen bis zum Erwachsenenalter finanziert wird. Nur so kann den Kindern und Jugendlichen ein deutlich verbessertes Leben ermöglicht werden. Dies wird durch unsere Koordinatorin vor Ort organisiert“, betont Mund.