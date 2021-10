Zahl der Stände halbiert

Kritik an Corona-Einbahnstraße für Besucher des Kerwe-Markts Langensteinbach

In Karlsbad wird erneut Kritik an der Umsetzung von Corona-Maßnahmen laut. Die Diskussion dreht sich jetzt um den Kerwe-Markt in Langensteinbach, auf dem es einen Einbahnstraßenverkehr für Besucher geben soll. Warum Fans des beliebten Markts mit Kopfschütteln reagieren.