Mit Leib und Seele im Ehrenamt ist Klaus Steigerwald. Am Mittwoch wird der SPD-Gemeinderat aus dem Karlsbader Gremium verabschiedet.

Ehrenamtliches Engagement macht vielen Menschen Freude und kann für den einzelnen wahrlich auch sinnstiftend sein. Den besten Beweis hierfür liefert der gebürtige Spielberger Klaus Steigerwald, der vor wenigen Tagen seinen 80. Geburtstag feierte.

Für ihn ein Anlass, nach knapp 30 Jahren aus dem Karlsbader Gemeinderat auszuscheiden und so seinem Nachrücker in der SPD-Fraktion, Manuel Haas, bis zur Kommunalwahl im kommenden Jahr die Möglichkeit zu geben, schon mal reinzuschnuppern.

Steigerwald war 15 Jahre Bürgermeister-Stellvertreter und fünf Jahre Vorsitzender seiner Fraktion. Er wird am Mittwoch von Bürgermeister Björn Kornmüller (FDP) aus dem Gremium verabschiedet. Dem Ortschaftsrat bleibt er noch bis nächstes Jahr treu.

Ich denke, wir können stolz sein, wie Karlsbad heute aufgestellt ist. Klaus Steigerwald

SPD-Gemeinderat in Karlsbad

„Es war der ehemalige Spielberger Bürgermeister und langjährige Gemeinderat und Kreisrat Werner Steger, der mich zur Kommunalpolitik gebracht hat. Für mich eine schöne, spannende und oft auch aufregende Zeit. Ich denke, wir können alle stolz darauf sein, wie Karlsbad heute aufgestellt ist“, sagt Steigerwald.

Seit 53 Jahren trägt er bei seinem Heimatverein, dem SV Spielberg, Mitverantwortung in der Vereinsführung. In den 70er und 80er Jahren war er lange Zeit erster Vorsitzender.

Mit Stolz erzählt er von der erfolgreichen Ära seiner Schwarz-Roten, gerade in den vergangenen 25 Jahren, als man sich als Verbandsligist, lange Zeit in der Oberliga und schließlich mit einem „Schnupperjahr“ in der Regionalliga zu einem der erfolgreichsten Clubs im Badischen Fußballverband entwickelte.

„Der Fußball und der SV Spielberg stehen weiterhin bei mir ganz im oben“, bekennt der beliebte Funktionär. Im Gegensatz zur Kommunalpolitik möchte Klaus Steigerwald hier noch einige Zeit aktiv bleiben.

Von Insidern wurde er gerne als „Mister Offerta“ betitelt

Dies gilt auch für die dritte Säule seiner Ehrenämter, dem Engagement bei den Karlsbader Selbstständigen, die er seit mehr als 30 Jahren als Vorsitzender führt. Hier sei man aktuell damit befasst, neue Strukturen aufzubauen.

Gerne erinnert Steigerwald an die attraktiven Gemeinschaftsauftritte bei der Offerta von Karlsbad und Waldbronn über zehn Jahre, bis zur Pandemie. Von Insidern wurde er gelegentlich als „Mister Offerta“ betitelt. „Ich würde mir eine Fortsetzung des Marktplatzes Karlsbad/Waldbronn bei der Offerta wünschen“, sagt Steigerwald.

Unabhängig von dem breit gefächerten ehrenamtlichen Einsatz ist der Modellbau-Meister seit 1980 mit seinem Unternehmen „Modellbau Steigerwald“, das er zusammen mit seiner Ehefrau Katharina aufgebaut hat. Die Firma ging 2010 an Sohn und Tochter über.

Im Vorfeld der Verabschiedung des engagierten Bürgers betont Bürgermeister Kornmüller, dass er in den vergangenen vier Jahren der Zusammenarbeit im Gemeinderat Klaus Steigerwald als große Persönlichkeit wahrgenommen habe.

„Sein Einsatz in der Kommunalpolitik, seinem Sportverein und nicht zuletzt bei den Karlsbader Selbstständigen verdient hohen Respekt, Dank und Anerkennung“, so Kornmüller.