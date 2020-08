Kurzfristige Absagen und unerfüllte Versprechen: Eltern beschweren sich über Kita in Ittersbach

Statt „Frischküche” gibt es Catering, der versprochene „Native Speaker” fehlt und wegen Personalmangels können nicht alle Kinder betreut werden: Im Kindergarten des privaten Trägers „Espira” in Karlsbad-Ittersbach läuft Einiges nicht so, wie es sollte. Die Gemeinde behält sich Konsequenzen vor.

Viel Zeit in der Natur, frisches Essen vom hauseigenen Koch und Sprachförderung durch einen Muttersprachler: Damit wirbt der Kindergarten Espira – die Realität sieht aber in der im September 2019 eröffneten Einrichtung der skandinavischen Gruppe AcadeMedia in Ittersbach anders aus.

Das Essen kommt vom Catering-Service, einen „Native Speaker“, der den Kindern Englischkenntnisse vermittelt, gibt es nicht, und Ausflüge in die Natur fänden nur selten statt, klagt ein Vater, dessen zweijährige Tochter dort betreut wird. Damit könnte er fast noch leben – wären da nicht die häufigen kurzfristigen Absagen der vereinbarten Betreuung und der ständige Wechsel des Personals.