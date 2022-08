Weil die Fahrbahn erneuert wird, kommt es auf der Landesstraße 562 im Abschnitt zwischen Karlsbad-Langensteinbach und der Kreisgrenze zum Enzkreis von diesem Freitag (26. August) bis zum 10. September zu Sperrungen. In den Ortsdurchfahrten Langensteinbach und Auerbach wird lärmarmer Asphalt eingebaut, teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) mit.

Laut RP sind die Arbeiten an der rund 2,8 Kilometer langen Strecke in zwei Abschnitte unterteilt: Bauabschnitt 1 beginnt in Langensteinbach am Doppelkreisel bei der Ludwigskirche und endet an der Einmündung der Remchinger Straße (K3564) in die Hailerstraße (L562) in Auerbach.

Dieser Bauabschnitt wird voraussichtlich am 6. September wieder für den Verkehr freigegeben werden. Bauabschnitt 2 schließt nahtlos ab dem 6. September an und endet an der Kreisgrenze zum Enzkreis. Die Fertigstellung ist zum 10. September vorgesehen. Die Kreuzung Hailerstraße (L562)/Remchinger Straße (K3564) in Auerbach ist im ersten Bauabschnitt (26. August bis 6. September) nur aus Richtung Keltern kommend beziehungsweise in Richtung Keltern passierbar.

Um Auerbach wird eine ringförmige Umleitung eingerichtet

Im zweiten Bauabschnitt (6. bis 10. September) ist eine Durchfahrt nur aus Richtung beziehungsweise in Richtung Langensteinbach möglich. Der Verkehr wird durch eine Ampel geregelt. Zur Umfahrung der L 562 wird nach Angaben des Regierungspräsidiums eine ringförmige Umleitung um Auerbach eingerichtet.

Die Fahrtrichtung Langensteinbach wird über die K4575 (Ittersbacher Straße) über Weiler umgeleitet, verläuft weiter über die L622 am Industriegebiet Ittersbach vorbei und führt in Langensteinbach wieder auf die L562. Die Fahrtrichtung Keltern wird über die L563 nach Mutschelbach umgeleitet, setzt dort über die K 3563 (Lindenstraße) nach Obermutschelbach über und verläuft über die K3562 vorbei an Darmsbach und auf der L 339 durch Nöttingen und an Dietenhausen vorbei auf die L562.

Fahrbahnerneuerung kostet 470.000 Euro

Auerbach ist in Bauabschnitt 1 aus Richtung Keltern, in Bauabschnitt 2 aus Richtung Langensteinbach und in beiden Bauabschnitten aus Richtung Nöttingen zu erreichen. In den betroffenen Ortsdurchfahrten in Mutschelbach (K3563), Nöttingen (L339) und Weiler (K4575) sowie im Bereich der Baustellenampel wird ein temporäres Halteverbot angeordnet.

Die Kosten für die Fahrbahndeckenerneuerung belaufen sich auf rund 470.000 Euro und werden vom Land Baden-Württemberg getragen.