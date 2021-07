Kindergarten unter Wasser

Heftige Unwetter führen zu Überschwemmungen in Karlsbad – Erdrutsch in Pforzheim

Wegen schwerer Unwetter gab es in Karlsbad am Sonntag erneut Überschwemmungen. Besonders betroffen war der Ortsteil Langensteinbach. Keller liefen voll, Straßen wurden überflutet. Auch in Pforzheim waren Einsätze nötig.