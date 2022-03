Laser-Säulen ersetzen alte „Starenkästen“ in Karlsbad

Die Gemeinde Karlsbad investiert 185.000 Euro in drei weitere Geschwindigkeitskontrollen an den Ortseingängen.

Die Beschaffung von drei weiteren Geschwindigkeitsmessanlagen als Ersatz für die in die Jahre gekommenen „Starenkästen“ hat der Karlsbader Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung bei einer Gegenstimme genehmigt.

Sie sollen an den Ortseingängen in Langensteinbach aus Richtung Auerbach, in Auerbach aus Richtung Ellmendingen/Enzkreis und in Ittersbach aus Richtung Straubenhardt-Langenalb aufgestellt werden.

Das Auftragsvolumen liegt bei rund 185.000 Euro. Außer den Blitzer-Säulen wird man laut Hauptamtsleiter Benedikt Kleiner in diesem Jahr fünf weitere mobile Messtafeln für neuralgische Punkte in den Ortsteilen beschaffen.

Mitte 2020 hat die Gemeinde Karlsbad mit der Ersetzung der veralteten Geschwindigkeitsmessanlagen an den Ein- und Ausfahrten der fünf Ortsteile durch Säulenanlagen mit moderner Lasertechnik begonnen. Innerhalb von drei Jahren sollen alle Ortsteile ausgestattet werden. Die Kosten für insgesamt zehn Anlagen sind mit rund 600.000 Euro veranschlagt.

Erste Blitzer-Säulen Mitte 2020 installiert

Die ersten Blitzer-Säulen wurden Mitte 2020 in Ittersbach aus Richtung Feldrennach und in Mutschelbach aus Richtung Langensteinbach aufgestellt. 2021 folgten Anlagen in Langensteinbach, Auerbach und Spielberg.

Mit den jetzt genehmigten drei weiteren Anlagen sind acht der insgesamt zehn notwendigen Säulen für alle Ortsteile realisiert. Was für 2023 noch aussteht, sind die Ortseinfahrten in Ittersbach aus Richtung Weiler sowie in Mutschelbach aus Richtung Kleinsteinbach.

Wo unmittelbar am Ortseingang ein Kreisverkehr besteht, der die Geschwindigkeit reduziert, wie in Langensteinbach aus Richtung Reichenbach und aus Richtung der Autobahn, kann auf Messanlagen verzichtet werden.

Weniger Reparaturarbeiten mit neuen Säulen

Die neuen Geschwindigkeitsmessanlagen mit moderner Lasertechnik haben mehrere Vorteile. Zum einen müssen sie nicht so oft repariert werden wie die „Starenkästen“ mit ihrer alten Technik. Regelmäßig mussten bei letzteren die Sensoren-Schleifen in den Fahrbahndecken kostspielig erneuert werden. Dies fällt mit der neuen Technik weg.

Außerdem sind durch die neue Technik weniger Anlagen erforderlich – bei gleicher Leistung. Waren bisher zwei Anlagen Richtung Einfahrt und Ausfahrt notwendig, so wird jetzt die Geschwindigkeit in beide Richtungen aus einer Säule heraus gemessen.

Die zehn Säulen werden allerdings nie alle bestückt sein: Fünf Messgeräte werden im rollierenden System ausgetauscht. Wie Bürgermeister Jens Timm (Freie Wähler) wiederholt betonte, setzt man mit den fest installierten Säulen neben den mobilen Messanlagen nach wie vor auf Optimierung der innerörtlichen Verkehrssicherheit.

Aus Verwarnungsgeldern bei Geschwindigkeitsüberschreitungen hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren jeweils rund 230.000 Euro eingenommen. Bußgelder, die bei Geschwindigkeitsüberschreitungen von über 20 Kilometern pro Stunde fällig werden, gehen an das Landratsamt.

Den Einnahmen der Kommune stehen die Investitions- und Service-Kosten wie auch die Personal- und Fahrzeugkosten des Vollzugsdienstes gegenüber.