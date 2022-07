Mann stößt Straßenbahnfahrer in Karlsbad ins Gleisbett

Ein Straßenbahnfahrer ist in Karlsbad von einen unbekannten Mann zu einer Vollbremsung gezwungen worden. Danach verletzte der Unbekannte ihn schwer.

Ein Straßenbahnfahrer ist am Mittwoch gegen 15 Uhr in Karlsbad von einen unbekannten Mann zu einer Vollbremsung gezwungen worden, weil dieser offenbar unmittelbar vor dem Einfahren der Straßenbahn in die Haltestelle die Schienen überquert hatte.

Anschließend stieg der Fahrer an der Haltestelle Schießhüttenäcker im Ortsteil Langensteinbach aus und wollte den Mann zur Rede stellen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der mutmaßliche Täter stieß ihn dann unvermittelt ins Gleisbett. Der Straßenbahnführer wurde durch den Aufprall ohnmächtig, musste durch Ersthelfer reanimiert werden und kam in ein Krankenhaus. Er ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Das Polizeirevier Ettlingen hat die Ermittlungen übernommen.