Mutmaßlich in der Nacht zum 1. Mai sind in Karlsbad gleich mehrere Blitzgeräte abgeklebt worden. Laut sozialen Netzwerken wurden die Blitzer in der Pforzheimer Straße am Ortsausgang von Langensteinbach in Richtung Auerbach, am Langensteinbacher Schwimmbad und in der Enzstraße in Spielberg beklebt.

Der Vorfall war der Polizei Ettlingen auf Nachfrage am Morgen noch nicht bekannt. Ob noch mehrere Blitzgeräte abgeklebt wurden und die Anlagen beschädigt sind, ist offen.