Museumsscheune Programm

Ittersbacher Musemsscheune bietet an sieben Wochenenden Herbstprogramm

mit reduziertem Platzangebot.





Beliebte Kleinkunstbühne feiert im kommenden Jahr 30-jähriges Bestehen.









Karlsbad-Ittersbach. b. Das Team der Ittersbacher Museumsscheune, die sich als Kleinkunstbühne mit Kabarett, Mundart, Jazz- und Volkmusik, bis zu Comedy und Zauberei längst einen Namen zwischen Karlsruhe und Pforzheim gemacht hat, startet nun doch, am 19. September, coronabedingt allerdings mit einem reduzierten Konzept in die Herbstsaison 2020. Nach wie vor wird die Einrichtung in rein ehrenamtlichem Engagement durch Mitglieder des Heimatvereins Karlsbad mit Sitz in Ittersbach betrieben. Die Gemeinde sorgt für die spielfertigen Räume. Waren es bisher neun bis zehn Veranstaltungen im Halbjahresprogramm, so hat man jetzt auf sieben Termine im Herbst (Beginn jeweils 20 Uhr) reduziert. In den zurückliegenden Jahren wurden, das Frühjahrs- und Herbstprogramm addiert, jährlich rund 2.000 Besucher gezählt. Laut Schatzmeister Udo Blaschke kann man jetzt von den rund 100 Plätzen unter Berücksichtigung der Hygiene- und Abstandsbestimmungen, je nach Bedarf an Bühnenelementen, nur etwa 35 Plätze anbieten. Um die finanziellen Verluste abzumildern, werden die Eintrittspreise vorübergehend von 14 Euro auf 20 Euro erhöht.

„Wir wollten trotz einer für uns daraus entstehenden wirtschaftlich problematischen Situation unserem treuen Publikum ein Angebot machen und den schon länger verpflichteten Künstlern einen finanziellen Ausgleich bieten“; betont Gisela Stamm, im Scheunenteam unter Vorsitz von Angelika Scheuerlein für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich.

Den Auftakt des Herbstprogramms am 19. September gestaltet das Trio „Blues for Frets“. Die drei Musiker versprechen eine Reise durch die Vielfalt akustischer, bluesorientierter Musik der älteren und neueren Generation. Der Oberpfälzer Musikkabarettist Helmut A. Binser präsentiert am 25. September sein Mundart geprägtes Programm und philosophiert dabei über die Tücken des modernen Lebens. Dies bayrisch, spitzbübisch und äußerst schwarzhumorig. A Celtic-Jazz Affair“; übertitelt das Quintett „Double Tonic“ sein Programm am Samstag, 10. Oktober. Die fünf Musikerinnen und Musiker verbinden dabei zwei so unterschiedliche Musikrichtungen wie die traditionellen keltischen Klänge mit ihren überlieferten Melodien und den Improvisationen aus Pop und Jazz.

Die „wahren“ Geschichten um Welthits versprechen am 24. Oktober dem Scheunen-Publikum Pat Fritz (Gitarre) und Thomas Schultz. Mit Erzählungen und Gesang wollen sie mit viel Humor die Geheimnisse der Pop-Welt verraten, bevor am 7. November der Standup-Kabarettist Boris Stjelja durch seine Leben und die Kulturen stolpert. Humorvoll kämpft er gegen die Probleme des Alltags und ist als Katholik stets fröhlich, hilfsbereit und leidensfähig. Nur sein Schutzengel hat ihn verlassen. Der hat leider Burnout.

„Ernsthaft locker bleiben“, so das Programm des Trios „Liederjan“ am 13. November. Mit ihrer hauseigenen Mischung aus Chansons, Folk, Kabarett und gehobenem Blödsinn nehmen Jörg Ermisch, Hanne Balzer und Philip Omlor mit A Capella Gesang und Instrumental-Begleitung Alltagserscheinungen auf die Schippe. Den Abschluss des Herbstprogramms 2020 gestaltet Kabarettist Uli Masuth als fantastischer Beobachter und Meister des rabenschwarzen Humors bei seinem politischen Kabarett-Abend mit Musik, aber ohne Gesang. Mit bissigen Bemerkungen wird das Gutmenschentum bloßgelegt und gewaltig gegen den Strich gebürstet.

Service: Kartenbestellung (keine Reservierung) Telefon: (07248)

93 30 99, E-Mail: karten@museumsscheune.de Restkarten an der Abendkasse.