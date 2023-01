Leiche gefunden: Feuer bei Gerichtsvollzieher-Einsatz in Karlsbad

Es gibt noch viele Fragezeichen nach einem Dachgeschossbrand in einem Mehrfamilienhaus in Karlsbad-Ittersbach. Zahlreiche Kräfte von Feuerwehr und Polizei sind noch am Brandort, wo gegen 8.30 Uhr am Donnerstagmorgen der Besuch eines Gerichtsvollziehers anstand.

Dabei wurden Brandgeruch und Rauch festgestellt. Der Gerichtsvollzieher war nach Polizeiangaben von Polizisten ins Gewerbegebiet „Stöckmädle“ begleitet worden.

Leicht verletzter Feuerwehrmann in Karlsbad

Die Feuerwehr rückte an, um den massiven Brand in einer Dachgeschosswohnung zu löschen. Die Feuerwehrleute waren mit Trupps unter Atemschutz im Einsatz, die Straße wurde gesperrt.

Ein Feuerwehrmann sei leicht verletzt worden, die Behandlung wurde aber direkt vor Ort auch abgeschlossen, informierte die Polizei.

Leichenfund bei Durchsuchung

Es gelang, das Feuer unter Kontrolle zu bekommen – doch war unklar, ob alle Personen das Haus verlassen haben. Alle Räume des Gebäudes wurde deshalb zur Sicherheit durchsucht. „Eine Person wurde leblos gefunden“, erklärte ein Polizeisprecher zum Fund einer Leiche. Diese konnte bislang aber nicht identifiziert werden.

Unklar ist auch, ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelt. Zur Todesursache kann ebenfalls noch nichts gesagt werden.

Dass Gerichtsvollzieher bei ihren Besuchen vor Ort von Polizisten flankiert werden, ist laut Polizei nicht ungewöhnlich. Dabei hat es sich um Streifenpolizisten gehandelt. Spezialkräfte der Polizei seien nicht zum Einsatz gekommen.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 12.04 Uhr]