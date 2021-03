Genesen, aber nicht gesund

Neue Ambulanz für Corona-Langzeitbeschwerden in Karlsbad

Eine Corona-Infektion kann neurologische und psychische Langzeitbeschwerden verursachen. Die „Long-Covid-Ambulanz“ am SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach will eine Anlaufstelle für Hilfesuchende in Nordbaden werden.