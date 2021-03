Polizei erwischt Raser mit 250 Sachen auf der A8 bei Karlsbad

Wie die Polizei meldet, fuhr die Autobahnpolizei auf der A8 im Rahmen der Verkehrsüberwachung hinter einem VW Golf. Kurz vor der Anschlussstelle Karlsbad in Richtung Stuttgart beschleunigte der 37-jährige Golffahrer plötzlich. Zeitweise fuhr er mehr als 250 Stundenkilometer - bei erlaubtem Tempo 120. Die Polizisten verloren den Raser kurzzeitig aus den Augen, stoppten ihn aber schließlich auf einem Parkplatz.

Andere Fahrer seien wegen des wenigen Verkehrs glücklicherweise nicht gefährdet gewesen, heißt es von der Polizei. Der 37-Jährige bekommt eine Anzeige.

Am Dienstag hatte es tagsüber rund um Pforzheim großes Verkehrschaos gegeben. Zuerst war am Morgen auf der Strecke Richtung Stuttgart ein LKW in Brand geraten, daraufhin gab es in die entgegengesetzte Richtung auch noch einen Unfall mit drei beteiligten LKW.