Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Karlsbader Wohnhaus

Einbrecher haben am Dienstag alle Räume eines Einfamilienhauses in Karlsbad durchsucht. Ob sie etwas klauten, ist noch unklar.

Unbekannte sind am Dienstag in ein Einfamilienhaus in der Schwarzwaldstraße im Karlsbader Ortsteil Spielberg eingebrochen. Zunächst schlugen sie im Zeitraum zwischen 12 und 18.30 Uhr eine Glasscheibe in der Terrassentür ein, teilte die Polizei mit. Auf diese Weise gelangten sie in das Haus.

Anschließend durchsuchten die Eindringlinge das komplette Anwesen. Allerdings ist laut der Pressemitteilung der Polizei aktuell noch nicht bekannt, ob sie auch etwas klauten.

Der Sachschaden an dem Haus beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 1.000 Euro. Die Polizei bittet nun alle, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer (0 72 43) 3 20 00 zu melden.