Das waren noch Zeiten, als (1990) der damalige englische Nationalspieler Gary Lineker seine fußballerische Weisheit unters Volk brachte: „Fußball ist ein einfaches Spiel – 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen immer die Deutschen.“

Okay, Linekers Spruch ist längst überholt. Das jedenfalls haben in den vergangenen Jahren „eindrucksvoll“ die Nationalkicker bewiesen. Alle? Mitnichten.

Es gibt tatsächlich aktuell eine, wohlgemerkt deutsche, Fußballnationalmannschaft, die von Erfolg zu Erfolg eilt: die Nationalmannschaft der Polizei. Sie wurde unlängst zum inzwischen zigsten Mal Europameister.

Mit von den Parteien in England, dort gab es die EM, war Stefan Müller vom SV Spielberg. Zum 2. Mal nach 2018 darf sich der Polizist, tätig im Bereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe und wohnhaft in der Fächerstadt, Europameister nennen.

Mehr noch. Bei der jüngsten EM trug der 34-jährige Innenverteidiger die Kapitänsbinde und sorgte beim 4:1 Finalsieg gegen England für den vierten Treffer der polizeilichen Nationalkicker.

Damit keine Missverständnisse aufkommen. „Wir haben richtig gute Fußballer in der Polizei-Nationalmannschaft“, betont Müller im Gespräch mit dieser Redaktion.

„Und es ist vor allem auch ein Team, das gewinnen will. So gehen wir in die Spiele rein.“ Müller spielt seit 2015 beim SV Spielberg. Zudem hat er in etlichen Spielen zuvor beim KSC 2. Liga Erfahrungen gesammelt.

„Wirklich gerne sind wir nicht gesehen“, verrät er schmunzelnd. Der Grund: Linekers Spruch, bezogen auf die Nationalspieler der Polizei, lässt grüßen. „Und ja, wir nehmen die Spiele ernst.“

22 Polizisten kämpfen um internationalen Titel

Das muss man sich mal vorstellen – 22 Polizisten, gepfiffen von drei Polizisten, spielen Fußball und das um einen internationalen Titel. Da geht´s zur Sache. 22 Ordnungshüter, von denen jeder glaubt, im Recht zu sein.

Bei dem Gedanken muss Müller lachen. Aber irgendwie scheint da was Wahres dran zu sein. „Es geht wirklich zur Sache. Viele Spiele sind stark körperbetont. Zumal die Schiedsrichter im Regelfall viel – manchmal zu viel – laufen lassen.“

Stefan Kuntz war vor seiner Profilaufbahn Polizist

Gefragt, so Müller weiter, seien dabei auch die Grundtugenden beim Fußball – Wille und Einsatz, die Bereitschaft alles zu geben. Taktisches Verständnis und natürlich die Fähigkeit, Fußball auf einem recht hohen Niveau spielen zu können, runden das (offene) Erfolgsgeheimnis der Polizeikicker ab.

Und nur mal so am Rande bemerkt: Vielleicht sollten Hansi Flick und Co. mal bei einem polizeilichen Spiel auf internationaler Ebene vorbeischauen.

Dass Polizisten erfolgreiche Fußballerkarrieren hinlegen, belegt unter anderem das Beispiel Stefan Kuntz, der vor seiner Profilaufbahn „Polizist lernte“. Der gebürtige Saarländer wurde 1996 mit der Nationalmannschaft Europameister und war zweifacher Torschützenkönig der Bundesliga.

Zurück zu Stefan Müller, zu seiner Nationalmannschaft. „Das ist eine absolut tolle Truppe. Das macht einfach eine Menge Spaß mit den Jungs.“

Über die Polizeipräsidiums-Auswahl und weiter über die baden-württembergische Landesauswahl kam Müller zur Nationalmannschaft.

Auch beruflich – „der Beruf geht immer vor“ - hat er im Ermittlungsdienst mit dem Fußball, mit der Fußballszene rund um den KSC zu tun.

Ohne die Unterstützung seiner Frau Fenna wäre das für den jungen Familienvater kaum möglich. Schließlich gibt es ja noch seinen Stammverein, den SV Spielberg, bei dem Müller eine verlässliche Größe ist.

Viel Zeit, den EM-Titel zu genießen, bleibt da nicht. Ach ja, außer Ruhm und Ehre, vielleicht ein kleiner Empfang, gibt es für ihn und seine Mitspieler nichts für den EM-Titel. Eins freilich bleibt für einen selbst: „Ein super Gefühl und die Ehre, seinen Teil dazu beigetragen zu haben.“