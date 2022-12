Pritschenwagen rammt zwei Lkw auf der A8 bei Karlsbad und fährt davon

Einen längeren Stau auf der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe hat am Dienstagabend der Fahrer eines Pritschenwagens ausgelöst. Ersten Polizeiangaben zufolge war das Fahrzeug zwischen Pforzheim-West und Karlsbad unterwegs, als es gegen 18:45 Uhr beim Fahrstreifenwechsel einen Sattelzug rammte. Ein zweiter Lkw wurde in der Folge ebenfalls beschädigt.

Bei dem Pritschenwagen riss das Seitenverdeck auf, ein Teil der Ladung verteilte sich auf der Fahrbahn. Zur Unfallaufnahme und Beseitigung der Hindernisse mussten zeitweise mehrere Fahrstreifen gesperrt werden, es bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Der Fahrer des Pritschenwagens setzte seine Fahrt zunächst fort, konnte im Rahmen der Fahndung aber an der Anschlussstelle Karlsbad von der Polizei gestoppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.