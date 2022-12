Riskanter Überholvorgang auf der L563 in Karlsbad

Die Polizei sucht einen Autofahrer oder eine Autofahrerin, die am Montagmittag in Karlsbad durch ein riskantes Überholmanöver erheblichen Sachschaden und beinahe einen Frontalzusammenstoß verursacht hat.

Ein Autofahrer hat am Montagmittag mit einem Überholmanöver auf der Landesstraße 563 beinahe für einen Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Die Polizei informierte, dass ein 20-Jähriger mit seinem Auto gegen 14.45 Uhr vom Ortsteil Langensteinbach in Richtung Mutschelbach fuhr. Ein ihm entgegenkommender Pkw war gerade dabei ein anderes Auto zu überholen. Der junge Mann musste seinen Angaben zu Folge in den Grünstreifen ausweichen um eine Kollision mit dem anderen Pkw zu vermeiden. Beim Ausweichen wurde ein Leitpfosten sowie der Pkw des Geschädigten in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von circa 4.000.

Bei dem gesuchten Fahrzeug handelt es sich um eine Mercedes B-Klasse, vermutlich neueren Baujahrs. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen sich unter (0 72 43) 3 20 00 zu melden. Insbesondere wird der Fahrer oder die Fahrerin des Fahrzeugs gesucht, welche durch den Unbekannten überholt wurde.