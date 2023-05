Knapp drei Monate nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens geht die Karlsbader Sonotronic Nagel GmbH an die Dürkopp Adler-Gruppe, die wiederum zur chinesischen SGG-Group gehört. Was wird aus dem Standort Karlsbad?

Das Traditionsunternehmen Sonotronic Nagel GmbH geht an die Dürkopp Adler-Gruppe. Diese ist auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Nähmaschinen spezialisiert und gehört zur chinesischen SGG-Group.

Das ließ Insolvenzverwalter Tobias Wahl von der Kanzlei Anchor Rechtsanwälte am Dienstagnachmittag mitteilen. Das Insolvenzverfahren über den Spezialisten für Ultraschall-Schweißtechnik mit seinen rund 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern war vor knapp drei Monaten eröffnet worden.

Übertragung von Sonotronic soll zum 1. Juli erfolgen

„Durch den Verkauf bleiben der Standort in Karlsbad sowie ein Großteil der Arbeitsplätze in Deutschland, Spanien und den USA erhalten“, so Anchor Rechtsanwälte weiter in einer Presseinformation.

Der Kaufvertrag sei von den Beteiligten am 28. April unterzeichnet worden. Diese gingen davon aus, dass die Übertragung des Unternehmens zum 1. Juli erfolgen kann.

„Mit dem Verkauf können wir die Zukunft des Unternehmens und die Arbeitsplätze in Karlsbad sichern. Sonotronic hat eine starke Position im Markt. Ich bin zuversichtlich, dass das Unternehmen mit der Dürkopp Adler-Gruppe in eine erfolgreiche Zukunft blicken kann“, so Wahl.

Auch Sonotronic-Geschäftsführer Ingo Nagel äußert sich positiv zum Verkauf: „Wir sind sehr froh darüber, dass wir mit der Dürkopp Adler-Gruppe einen Käufer gefunden haben, der unseren Standort in Karlsbad erhalten wird.“ Er sei überzeugt, dass sie Sonotronic dabei unterstützen werde, das Geschäft weiter auszubauen.

Geschäftsführer: Karlsbader Unternehmen und Dürkopp Adler ergänzen sich

Wolf-Markus Frank, Geschäftsführer der Dürkopp Adler GmbH, zeigt sich erfreut über die Übernahme: „Sonotronic Nagel ist ein innovatives Unternehmen, das hervorragend zu uns passt. Die Unternehmen ergänzen sich besonders in Bezug auf Technologie, Produkte und den globalen Marktzugang. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Unternehmensgruppe eine erfolgreiche Zukunft vor sich hat und freuen uns darauf, in Zukunft gemeinsam zu wachsen.“

Mit der Übernahme von Sonotronic Nagel wird die Dürkopp Adler-Gruppe ihr Angebot im Bereich der industriellen Näh- und Schweißtechnologie um Automationslösungen im Bereich der Kunststoffschweißtechnologie erweitern und ihre Präsenz auf dem globalen Markt stärken.