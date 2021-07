Stau auf der A8 in Richtung Stuttgart: Auto brennt aus unerklärlichen Gründen

Auf dem Streckenabschnitt der Autobahn in Richtung Stuttgart ist heute Nachmittag ein Wagen in Brand geraten. Die Aufräumarbeiten dauern noch an.

Wie das Polizeipräsidium Pforzheim mitteilte, geriet am Donnerstag gegen 14 Uhr der Mercedes eines 50-Jährigen auf der A8 kurz nach der Anschlussstelle Karlsbad in Richtung Stuttgart in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer problemlos löschen, wobei die genaue Brandursache noch immer ungeklärt ist. Die Autobahn in Richtung Stuttgart ist seither voll gesperrt, sodass lediglich der linke Fahrstreifen befahrbar ist.

Die Aufräum- und Reinigungsarbeiten sind in vollem Gange. Trotzdem kann bisher nicht abgeschätzt werden, wie lange der Streckenabschnitt noch unbefahrbar bleibt. Mittlerweile hat sich ein Stau von über zehn Kilometer Länge gebildet.