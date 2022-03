17-Jährige nimmt an Schreibwerkstatt teil

Talent aus Karlsbad lernt im Literaturhaus Stuttgart von erfahrenen Autoren

Mit Theaterstücken, die sie für ihre kleine Schwester schrieb, fing alles an. Heute schreibt Clara López García Gedichte und Prosatexte über persönliche Erfahrungen und soziale Themen. Als eines von 20 jungen Talenten nimmt sie an der Kreativwoche in Stuttgart teil.