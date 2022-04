Taxishuttle in Karlsbad-Langensteinbach fährt 24-jährigem Passanten über den Fuß

Der erfolglose Heimweg hat sich für einen 24-Jährigen in Langensteinbach in der Nacht auf Freitag als schmerzhaft herausgestellt. Nachdem der Taxifahrer sich nicht mit ihm einigen konnte, rollte er dem jungen Mann mit seinem Fahrzeug über den Fuß.

Ein 24-Jähriger hat sich in der Nacht auf Freitag in der Hirtenstraße in Langensteinbach ein Taxi für den Heimweg organisieren wollen. Als sich die beiden über den Preis nicht einigen konnte, wollte der Taxifahrer seine Fahrt fortsetzen, so die Polizei. Dabei rollte er offenbar über den Fuß des 24-Jährigen, der noch neben dem Taxi stand.

Der Fußgänger erlitt hierdurch leichte Verletzungen und starke Schmerzen. Er musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Taxifahrer setzte seine Fahrt fort. Ob der Taxifahrer den Unfall überhaupt bemerkte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.