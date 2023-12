74 Treffer in 13 Spielen

Tore, Tore, Tore: Die Ballermänner im Fußballkreis Karlsruhe kommen vom SV Langensteinbach II

Der SV Langensteinbach II führt die Tabelle der Fußball-Kreisklasse C, Staffel 4 an. Das Besondere daran: Die Offensivabteilung ist heiß wie Frittenfett. 74 Treffer in 13 Spielen – Bestwert im gesamten Karlsruher Fußballkreis. Ein SVL-Spieler besticht gar durch eine schier unglaubliche Serie.