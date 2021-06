Ein Unwetter hat in der Nacht zum Samstag für überflutete Keller und Geschäftsräume in Karlsbad gesorgt. Die Karlsbader Feuerwehrabteilungen waren mit über einhundert Kräften im Einsatz. Aber auch „Hochwasser-Gaffer“ waren vor Ort.

Auf der Autobahn A 8, in der Senke bei Mutschelbach standen plötzlich fünfzehn Fahrzeuge in einem See. Kurz nach 23.30 Uhr hat der starke Gewitterregen auch in den Karlsbader Ortsteilen Langensteinbach, Mutschelbach, Auerbach und einige Male auch in Spielberg über 150 Keller, Erdgeschossräume und Ladengeschäfte überflutet. Nur Ittersbach blieb verschont.

Laut dem Karlsbader Gesamtkommandanten Holger Fuhr war die komplette Karlsbader Feuerwehr, bestehend aus den Abteilungen der fünf Ortsteile, mit über einhundert Kräften im Einsatz. Bis Samstagnachmittag, 14 Uhr, war man mit den Saugpumpen an unterschiedlichen Stellen gefordert.

Vor Mitternacht wurden teilweise bis zu zwei Meter überflutete Kellerräume angetroffen. Was allerdings für die betroffenen Hausbesitzer auch nach dem Einsatz zunächst bleibt, sind zum erhebliche Wasserschäden und eine bis zu fünf Zentimeter hohe Schlammschicht.