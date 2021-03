Wer macht denn sowas? Unbekannte haben am Wochenende auf eine Geschwindigkeitsmessanlage an der Autobahn 8 bei Karlsbad geschossen und dabei rund 2000 Euro Sachschaden angerichtet. Die Polizei sucht Zeugen.

War da ein besonders rücksichtsloser Raser am Werk? Die Polizei meldet, dass die Geschwindigkeitsmessanlage an der Autobahn 8 bei Karlsbad beschädigt worden ist - und zwar mit einer Schusswaffe!

In der Nacht von Samstag auf Sonntag löste lau Angaben der Polizei um 3.20 Uhr der Alarm der Messanlage aus. Beamte der Autobahnpolizei rückten aus - und entdeckten das Schlamassel: Ein Unbekannter hatte den Blitzer beschossen und dabei rund 2000 Euro Schaden angerichtet.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht an der Autobahn 8 verdächte Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Meldungen an die Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944-844.