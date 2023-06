Unbekannte werfen in Karlsbad Zeitungspakete in einen Brunnen

Böse Überraschung für die Zeitungsausträger in Karlsbad. In der Nacht auf Mittwoch sind diverse Pakete mit Tageszeitungen in den Dorfbrunnen an der Hauptstraße in Langensteinbach geworfen worden und konnten damit nicht wie vorgesehen pünktlich an die Leser der Badischen Neuesten Nachrichten verteilt werden.

Kopfschütteln am Abholort in Karlsbad

Die gebündelten Zeitungspakete wurden wie üblich nach Mitternacht an den Abholort bei einer Bushaltestelle gebracht, wo sie von den nachtaktiven Austrägern abgeholt werden. Gegen 1 Uhr und 2.20 Uhr wurden Pakete mit 450 Exemplaren in den Brunnen geworfen und weichten auf.

Ein Teil konnte noch mit vorhandenen Zeitungen der Lokalausgabe Ettlingen ausgeliefert werden, ein Teil der Leser erhielt dann die Lokalausgabe Karlsruhe. Noch am Mittwochvormittag meldete sich eine Bürgerin, dass Pakete auf ein Grundstück in der nahen Alemannenstraße geworfen wurden. Ausgaben des Pforzheimer Kurier und zu verteilende Fremdzeitungen, die noch auszutragen waren.

Polizei bittet um Hinweise

Nach der Zerstörung fremden Eigentums wird Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Mit Hinweisen kann man sich an die Polizei wenden, der Polizeiposten Albtal ist unter (07243) 3424630 erreichbar.