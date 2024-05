Unbekannte zünden in Karlsbad-Langensteinbach Mülltonnen an

Zwei brennende Mülltonnen musste die Feuerwehr am frühen Freitagmorgen in Karlsbad löschen. Das Feuer war schnell unter Kontrolle.

In Karlsbad-Langensteinbach haben in der Nacht zum Freitag zwei Mülltonnen gebrannt. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilte, wurde die Feuerwehr gegen 2 Uhr in die Gotenstraße gerufen.

Dort standen die beiden Mülltonnen unmittelbar nebeneinander in Flammen. Die Einsatzkräfte, die mit einem Feuerwehrfahrzeug vor Ort waren, hatten den Brand aber schnell unter Kontrolle.

Polizei geht bei Feuer in Karlsbad von Brandstiftung aus

Nach derzeitigem Stand geht die Polizei von Brandstiftung aus, genauer gesagt handele es sich laut dem Sprecher um eine „Sachbeschädigung durch Brandlegung“.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Ermittlungen zu den mutmaßlichen Brandstiftern haben nun das Polizeirevier Ettlingen sowie der Polizeiposten Albtal aufgenommen.