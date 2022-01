Unbekannter bricht in Karlsbader Gaststätte ein

Bei seinem Einbruch in eine Gaststätte in Karlsbad hat ein Unbekannter am Donnerstag Geld aus Spielautomaten gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Nacht zum Donnerstag ist ein bislang unbekannter Täter in eine Gaststätte in der Kurfürstenbadstraße im Karlsbader Ortsteil Langensteinbach eingebrochen. Wie die Polizei berichtete, hebelte der Einbrecher zunächst die Eingangstür auf. In der Gaststätte öffnete er dann mehrere Spielautomaten und klaute das Geld, das sich darin befand.

Außerdem versuchte er noch, einen Zigarettenautomaten zu öffnen. Dabei scheiterte er aber. Der Gesamtschaden beläuft sich dennoch auf mehrere Tausend Euro.

Die Polizei führt weitere Ermittlungen durch und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der 07243/3200-0 beim Polizeirevier Ettlingen zu melden.