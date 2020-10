Ein Unbekannter hat sich in der Nacht auf Mittwoch in der Becker-Göring-Straße Zugang zu einer Werkstatt verschafft.

Zwischen 17 Uhr und 7:30 Uhr, kletterte der Dieb, vermutlich über ein Fenster, in das Gebäude.

Laut Angaben der Polizei entwendete er 500 Euro Bargeld, zwei Maschinen, eine kleine Musik-Anlage, sowie einige weitere Gegenstände. Der Polizeirevier Ettlingen bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0 72 43) 3 20 00