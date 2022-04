Unbekannter schlägt Heckscheibe in Karlsbad ein: Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Täter hat am Montagnachmittag die Heckscheibe eines geparkten Autos in Spielberg mit einem Gegenstand eingeschlagen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Die Heckscheibe eines abgestellten Autos in einer Einfahrt in Spielberg ist am Montagnachmittag offenbar mutwillig eingeschlagen worden. Wie die Polizei mitteilte, fand die Fahrzeugbesitzerin ihr zerstörtes Fahrzeug gegen 17.30 Uhr im Parkring vor.

Die Heckscheibe des Pkw war mit einem unbekannten Gegenstand offensichtlich eingeschlagen worden. Sie hatte das Auto vorwärts eingeparkt und auf dem Stellplatz vor ihrem Haus gegen 13.45 Uhr abgestellt.

Polizei sucht Zeugen

Wer verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer (0 72 43) 3 20 00 in Verbindung setzen.